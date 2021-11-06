Ученые перечислили симптомы коронавируса у вакцинированных

Если вакцинированный заболеет ковидом, у него будет насморк, кашель, боль в горле, чихание и головная боль. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Датские ученые назвали симптомы COVID-19 у привитых людей. Профессор, главврач отделения инфекционных заболеваний больницы Видорве Томас Бенфилд и профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн рассказали об этом в эфире Danmarks Radio.

Ситуация, когда полностью привитые люди заболевают ковидом, называется «прорывной инфекцией». Чаще всего у вакцинированных в этом случае появляются насморк, кашель, чихание, боль в горле, головная боль. Иногда поднимается температура и пропадает обоняние.

По словам профессора Хартмана, смертельные случаи бывают и среди вакцинированных, но в целом привитые болеют намного легче. Хартман считает, что тяжесть заболевания зависит от того, какой вакциной привит человек, какие особенности имеет его организм, а также от возраста пациентов. Эффективность вакцин у пациентов старше 70 лет снижается через полгода, им нужно ревакцинироваться.

Профессор Бенфилд напомнил, что вакцинированные, заразившись COVID-19, могут передавать инфекцию другим людям, причем более заразны те, у кого болезнь протекает с проявлением симптомов – у таких людей больше вируса а носу и горле.

В то же время международная группа ученых заявила, что при тяжелой форме ковида помогает витамин С, если его вводить внутривенно.