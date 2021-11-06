Власти Татарстана вводят QR-коды на поездки в общественном транспорте

Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте и обязательную вакцинацию в вузах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в субботу, 6 ноября, заявил, что в республике после воскресенья, 7 ноября, нерабочие дни продлеваться не будут, однако отметив необходимость введения новых ограничительных мер. Они начнут действовать уже с 22 ноября. Причиной он назвал низкие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции людей старше 60 лет и студентов.

Согласно новым ограничительным мерам, взрослые люди старше 18 лет смогут ездить в общественном транспорте только с QR-кодом, а действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе, приостановят.

«Для обеспечения контроля Президент РТ поручил разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации (медотводе)», - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Кроме того, вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для студентов и всех сотрудников вузов. Минниханов также отметил, что руководители предприятий должны со вторника, 9 ноября, отстранять от работы сотрудников, не получивших первую прививку от COVID-19, за исключением лиц, имеющих медотвод или переболевших в течение последних шести месяцев.