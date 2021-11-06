Правительство продлило розыгрыш по 100 тысяч рублей среди привитых от коронавируса до конца года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство продлило до 31 декабря 2021 года срок проведения розыгрыша 100 тысячи рублей среди граждан, сделавших прививку от коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года», - заявили в пресс-службе кабмина, где отметили, что благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, получивших по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек.

Напомним, розыгрыш проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей выбирают при помощи алгоритма случайной выборки. Номера победивших представлены на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Как писал сайт kp.ru, в конце октября в Москве разыграли первые две квартиры среди тех, кто вакцинировался от коронавируса. Розыгрыш будет проходить каждую неделю, по средам, пока привитым не раздадут 20 квартир в столице.