МИД РФ: подвижек по визовым вопросам с США пока нет, но консультации запланированы

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие недели пройдут консультации между Москвой и Вашингтоном по визовым вопросам. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что никаких подвижек в этих вопросах не предвидится.

«Никаких подвижек нет и, похоже, не предвидится. Контакты, которые были в последнее время по теме виз и нормализации дипломатических присутствий, свелись к воспроизведению известных позиций сторон», - приводит «Интерфакс» слова замглавы внешнеполитического ведомства.

Как сообщил Рябков, российская сторона настаивает на том, что для решения данных вопросов американцам необходимо отказаться от «ультимативного тона», перейдя «к поиску реальных решений на взаимной основе».

Напомним, накануне посольство России в Вашингтоне сообщило, что есть шанс возобновить выдачу виз США в Москве. Советник-посланник диппредставительства в Вашингтоне Сергей Кошелев заявил, что российские дипломаты ведут переговоры с коллегами из госдепартамента США. По его мнению, шанс договориться о возобновлении приема заявок и оформления виз на территории России существует.