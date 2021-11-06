Три человека ранены при нападении мужчины с ножом в поезде в Германии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в Германии. В результате нападения ранены три человека. Нападавший задержан.

Как передает таблоид BILD, нападение произошло утром в субботу, 6 ноября, в поезде ICE в Баварии на участке между городами Регенсбург и Нюрнберг. На данный момент поезд остановлен, на месте работают правоохранительные органы.

По данным издания, напавший на пассажиров 27-летний мужчина арабского происхождения был в неадекватном состоянии, и звал в поезде на помощь. Не исключают проблемы с психикой, но полиция пока исключает версию теракта.

Отмечается, что двум пострадавшим нанесены тяжелые ранения, но их жизням ничего не угрожает.

Напомним, в минувшие воскресенье, 31 октября, молодой мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в японском городе Тёфу, префектура Токио. Мужчина начал размахивать ножом, а также попытался устроить пожар в вагоне, где разлил и поджег горючую жидкость. В результате обгорели несколько сидений поезда.

Правоохранители задержала нападавшего на месте происшествия. При это мужчина не оказывал сопротивления при задержании, и объяснил свои действия тем, что хотел быть приговоренным к смертной казни.