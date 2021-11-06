Привитые "Спутником V" смогут получить COVID-сертификат в Австрии после дозы мРНК-вакцины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Привитые российской вакциной «Спутник V» при наличии достаточного количества нейтрализиующих антител к COVID-19 могут сделать дополнительную прививку дозой мРНК-вакцины и получить COVID-сертификат, действительный в Австрии. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Согласно новым ограничениям, в Австрии с понедельника, 8 ноября, поход в рестораны, салоны красоты, а также заселение в отели возможны только для привитых и переболевших. Непривитые уже не смогут предъявлять ПЦР-тесты, а привитые «Спутником V» считаются в республике невакцинированными, им ранее приходилось сдавать тесты на коронавирус.

«Можно сдать тест на нейтрализующие антитела и при достаточном количестве антител путем введения одной дозы мРНК-вакцины можно получить действительный сертификат вакцинации», - приводит ТАСС объяснение ведомства.

Напомним, в конце сентября университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) допустил до очных занятий студентов, привившихся российской вакциной «Спутник V». Коме того, со вторника, 9 ноября, Австрия в ответ на шаг России снимет ограничение на авиасообщение. Как отметил стаст-секретарь министерства транспорта Австрии Магнус Бруннер, ограничения из-за коронавируса в прошлом году показали важность поддержки авиасообщения.