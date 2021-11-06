NI назвал самолет А-50У секретом успеха российской обороны Фото: Минобороны РФ

Научный сотрудник американского Центра национальных интересов Марк Эпископос в статье для американского журнала National Interest рассказал об экспортных возможностях российской авиации на фоне продвижения в серийное производство самолета-разведчика А-50У. По его мнению, новая модель станет частью «агрессивной стратегии Кремля по экспорту вооружений».

Обновление А-50У проводилась Авиационным заводом им. Бериева и Концерном радиостроения «Вега». Данная модель стала модернизацией советского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50, который произведен на платформе Ил-76.

Автор статьи полагает, что основным усовершенствованием российского самолета стало улучшение работы радиотехнического комплекса «Шмель-М», а также улучшение летных и боевых характеристик.

«Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей», - заявил он в своей статье.

Как заявляет Эпископос, США необходимо обратить внимание, что российский А-50У, который зарекомендовал себя в ходе операций в Сирии, может вызвать интерес у многих стран, а экспортные версии самолета уже находятся на иностранном вооружении.