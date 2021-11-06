Президент Палестины проведет переговоры с Путиным во время поездки в Россию 23 ноября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас посетит Россию с официальным визитом 23 ноября, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщил глава палестинского Министерства иностранных дел Рияд аль-Малики.

«Господин президент проинформировал о том, что его поездка в Россию и встреча с президентом Путиным состоится 23 числа текущего месяца», - заявил дипломат в беседе с радиостанцией «Голос Палестины».

Рияд аль-Малики отметил, что в ходе консультаций президент Палестины собирается затронуть целый ряд международных и региональных проблем, в том числе вопрос урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, в мае во время очередного обострения палестино-израильского конфликта российский лидер призвал к прекращению насилия с обеих сторон, напомнив, что новый виток конфликта между палестинцами и израильтянами уже привел к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей.