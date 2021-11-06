В Армении около ста человек отравились пиццей

98 человек в Армении отравились, поев пиццы из одной сети. Фото: Минздрав Армении.

Около сотни человек в Армении попали в больницы с кишечной инфекцией. Все они ели пиццу в заведения одной сети.

Люди с симптомами кишечной инфекции начали массово поступать в больницы 5 ноября. 6 ноября их количество достигло 98. Состояние троих госпитализированных пациентов оценивается как среднетяжелое, остальных – как удовлетворительное. 14 пострадавших – несовершеннолетние, сообщает Министерство здравоохранения Армении. Министр здравоохранения Анаит Аванесян лично контролирует лечение отравившихся, она посетила Национальный центр инфекционных заболеваний Армении и пообщалась с пациентами и медперсоналом.

Все заведения «Ташир Пицца» временно закрыты.

Ранее на kp.ru сообщалось о массовом отравлении суррогатом алкоголя на Урале. Выпив разбавленного метанола, за трое суток умерли 24 человека. Троим мужчинам, которые разливали и продавали суррогат, грозит до 10 лет лишения свободы.