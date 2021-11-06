Лавров и глава МИД Ирана высказались за восстановление ядерной сделки

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и высказались за его восстановление в изначальной форме. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в субботу, 6 ноября.

«Основное внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и перспективам возобновления переговорного процесса по СВПД в Вене. Стороны высказались за восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, министры подтвердили, что это «единственно правильный путь» для обеспечения интересов и прав всех участников всеобъемлющих договоренностей.

Напомним, переговоры по иранской ядерной программе и возврату к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий возобновятся в Вене 29 ноября.