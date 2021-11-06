В Минске на детской площадке нашли 250-килограммовую авиабомбу

В Минске на детской площадке нашли бомбу. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

6 ноября в Минске в одном из дворов на детской площадке нашли авиабомбу. Об этом сообщают правоохранительные органы Белоруссии.

Во дворе дома по улице Брилевской в Минске строитель, который копал котлован, задел лопатой металлический предмет. Это оказалась 250-килограммовая бомба времен Второй мировой войны.

«На место происшествия выбыли саперы взрыво-технического центра внутренних войск МВД, представители Следственного комитета и МЧС», - говорится в сообщении.

Всех людей, находившихся во дворе дома, эвакуировали в целях безопасности. Об эвакуации жителей близлежащих домов не сообщается.

На бомбу наткнулся лопатой строитель, который копал котлован. Фото: МВД РБ.

Авиабомбу извлекли и увезли на полигон, где ее уничтожат.

Ранее на kp.ru рассказывалось, как летом в Новороссийске мужчина, прогуливаясь по берегу, нашел два артиллерийских снаряда. Это тоже были боеприпасы времен Второй мировой войны.