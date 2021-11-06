Ученые из США объяснили "туман в голове" и проблемы с памятью у переболевших коронавирусом

Американские и канадаские ученые выяснили, что коронавирус вызывает проблемы с памятью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ученые Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада) выяснили, что коронавирусная инфекция может вызвать проблемы с памятью, «туман в голове» и нарушения координации. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Специалисты провели исследование на животных и выяснили, что у зараженных коронавирусом макак-резус ярко проявились симптомы инфекции внутри нейронов мозга всего через неделю после инфицирования.

Таким образом, ученые доказали, что вирус может поражать нейроны мозга. Болезнь их не атакует, что затрудняет лечение, а коронавирус получает возможность перемещаться в мозге.

Ранее датские ученые назвали симптомы COVID-19 у привитых людей. Ситуация, когда полностью привитые люди заболевают ковидом, называется «прорывной инфекцией». Чаще всего у вакцинированных в этом случае появляются насморк, кашель, чихание, боль в горле, головная боль. Иногда поднимается температура и пропадает обоняние. По словам профессора Хартмана, смертельные случаи бывают и среди вакцинированных, но в целом привитые болеют намного легче. Хартман считает, что тяжесть заболевания зависит от того, какой вакциной привит человек, какие особенности имеет его организм, а также от возраста пациентов. Эффективность вакцин у пациентов старше 70 лет снижается через полгода, им нужно ревакцинироваться.