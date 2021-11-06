Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет

Коста-Рика стала первой в мире страной, где ввели обязательную вакцинацию детей от коронавируса Фото: REUTERS

Власти Коста-Рики ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для детей 5 до 11 лет. Таким образом, страна стала первым в мире государством, кто принял такое решение. Об этом говорится на сайте местного министерства здравоохранения.

Согласно постановлению Национальной комиссии по вакцинации и эпидемиологии Коста-Рики, вакцинация детей начнется в марте 2022 года. Там же указано, что такое решение было принято «в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков».

Для вакцинации детей Коста-Рика заключила договор с компанией Pfizer на поставку 3,5 миллиона доз. 1,5 миллиона из них пойдут на вакцинацию детей, остальные будут предназначены для бустерных прививок лицам, оказывающим первую помощь, пожилым людям и гражданам с ослабленным иммунитетом.

Ранее во Вьетнаме 18 младенцам случайно сделали прививки от коронавирусной инфекции. В медицинском пункте одного из столичных районов вакцины от коронавируса Pfizer для детей и подростков перепутали с пятикомпонентным препаратом от инфекционных заболеваний. В итоге 18 младенцев были вакцинированы от коронавируса. Позже их перевели в местную больницу, где малышей осмотрели ведущие специалисты в области педиатрии. Состояние младенцев стабильное. У некоторых наблюдалась повышенная температура, покраснения и припухлости в области укола.