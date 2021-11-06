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Общество6 ноября 2021 15:54

В украинском "черном списке" деятелей культуры числятся десять умерших россиян

Въезд в Украину запрещен Валентину Гафту, Олегу Табакову, Иосифу Кобзону и другим ушедшим из жизни российским деятелям культуры
Мария ПАВЛОВА
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Ушедший из жизни Иосиф Кобзон все еще представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Ушедший из жизни Иосиф Кобзон все еще представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сайте украинского Министерства культуры и информационной политики опубликован список лиц, которые «составляют угрозу национальной безопасности» Украины.

Примечательно, что в списке людей, в отношении которых на Украине действуют санкции и кому запрещен въезд в страну, до сих пор находятся 10 российских деятелей культуры, которые уже ушли из жизни. Это актриса Элина Быстрицкая, оперная певица Ирина Богачева, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Борис Клюев, Василий Лановой, Олег Табаков, Владимир Меньшов, сценарист и кинорежиссер Станислав Говорухин.

Последний раз список обновлялся 4 ноября 2021 года, но умерших россиян из него не вычеркнули. Возможно, это связано с изменением, внесенным в украинский «Закон о кинематографии», согласно которому Госкино не выдает разрешения на распространение и демонстрацию фильмов, в которых участвует хотя бы один человек, внесенный в список нежелательных.

Последним список пополнил российский телеведущий и юморист Максим Галкин, его признали угрозой нацбезопасности Украины 3 ноября 2021 года.