В украинском "черном списке" деятелей культуры числятся десять умерших россиян

Ушедший из жизни Иосиф Кобзон все еще представляет угрозу национальной безопасности Украины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сайте украинского Министерства культуры и информационной политики опубликован список лиц, которые «составляют угрозу национальной безопасности» Украины.

Примечательно, что в списке людей, в отношении которых на Украине действуют санкции и кому запрещен въезд в страну, до сих пор находятся 10 российских деятелей культуры, которые уже ушли из жизни. Это актриса Элина Быстрицкая, оперная певица Ирина Богачева, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Борис Клюев, Василий Лановой, Олег Табаков, Владимир Меньшов, сценарист и кинорежиссер Станислав Говорухин.

Последний раз список обновлялся 4 ноября 2021 года, но умерших россиян из него не вычеркнули. Возможно, это связано с изменением, внесенным в украинский «Закон о кинематографии», согласно которому Госкино не выдает разрешения на распространение и демонстрацию фильмов, в которых участвует хотя бы один человек, внесенный в список нежелательных.

Последним список пополнил российский телеведущий и юморист Максим Галкин, его признали угрозой нацбезопасности Украины 3 ноября 2021 года.