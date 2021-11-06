Умер Ефим Звягильский, бывший и.о. премьер-министра Украины

Ефим Звягильский. Фото: wikipedia.org/Andrew Butko

На 89-м году жизни умер экс-депутат Верховной Рады, бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Ефим Звягильский. Об этом сообщило местное издание «Страна.UA».

Отмечается, что политик скончался от осложнений после коронавирусной инфекции.

- Это один из самых известных политиков из Донецка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и.о. премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, нардеп многих созывов Верховной рады, — говорится в сообщении издания.

Ранее умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук, возглавлявший правительство республики в 1995-1996 годах. О его смерти сообщила жена экс-премьера Лариса Ившина. Евгений Марчук занимал должность премьера-министра Украины с 1995 по 1996 годы. Он был первым руководителем Службы безопасности Украины, которую возглавлял с 1991 по 1994 годы, также Марчук занимал должности секретаря Совета национальной безопасности в 1999-2003 годах и был главой Министерства обороны Украины в 2003-2004 годах.