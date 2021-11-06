В Денверском зоопарке впервые COVID-19 заразились гиены

Две гиены в США заболели ковидом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В зоопарке Денвера в США две гиены заболели COVID-19. Факт инфицирования этих животных зарегистрирован впервые в мире, пишет Associated Press со ссылкой на Национальную ветеринарную лабораторию.

Гиены Нгози и Кибо стали вялыми, у них отмечается насморк и кашель.

«Гиены известны своей исключительной выносливостью, они очень устойчивы к сибирской язве, бешенству и чуме. В остальном они здоровы и, как ожидается, полностью выздоровеют», - рассказали изданию в зоопарке.

Ранее в зоопарке болели коронавирусом 11 львов и два тигра. Некоторые из этих животных уже выздоровели полностью, некоторые уверенно выздоравливают.

Всего в Денверском зоопарке 3000 животных 450 различных видов. Сотрудники зоопарка не исключают, что и другие животные могут быть восприимчивы к коронавирусной инфекции.

Ранее на kp.ru рассказывалось о разработке вакцины от COVID-19 для домашних животных.