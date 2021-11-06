Россиянин задержан в Виннице за снятие флага Украины

На Украине задержали россиянина за снятие национального флага Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба Нацполиции Украины сообщила о задержании гражданина России в Виннице. Причиной этому стало то, что мужчина снял украинский флаг со здания местного ТЦ.

- Предварительно установлено, что около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, мужчина взобрался на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, его задержали. Россиянин объяснил, что приехал в город к родственникам, а флаг снял на спор.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Россиянину грозит штраф 17-34 тысяч гривен (640 – 1280 долларов), или арест на пять месяцев, или пять лет ограничения свободы.

Ранее украинские пограничники отказались пускать в страну гражданина России, к чемодану которого была привязана георгиевская лента. В ведомстве рассказали, что все произошло в минувшую пятницу, 16 ноября, во время осуществления пограничного контроля пассажиров авиарейса из Белоруссии в пункте пропуска "Жуляны". Неугодный чемодан обнаружили сотрудники ведомственного наряда, которые позже нашли и владельца вещей. Им оказался россиянин, прибывший в страну с частным визитом. Отмечается, что с собой у мужчины был обратный билет, а также достаточное количество денежный средств.