Лукашенко пожал руку пациентке в «красной зоне» и снял перед ней маску

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» больницы в Орше и пообщался с одной из пациенток. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

На опубликованной видео видно, как Лукашенко заходит в палату, где лежат две пациентки с коронавирусом. Глава государства присел к одной из женщин на кровать, чтобы выслушать вторую. Перед уходом он пожал одной из женщин руку, чтобы доказать, что он не двойник.

- Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит, — сказал белорусский лидер и снял маску, чтобы показать лицо.

Пациентка ответила, что «пенсионеров этим не возьмешь».

Ранее в Белоруссии отменили масочный режим. Теперь кондуктор в общественном транспорте не будет напоминать пассажирам о необходимости надеть маску, кассиры не будут отказывать в обслуживании покупателям с голыми лицами, и вообще без масок можно будет ходить куда угодно. Обязательный масочный режим был введен в стране 9 октября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в поликлиниках приостановили оказание плановой медпомощи.