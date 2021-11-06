Мурашко сообщил об экспертизе лекарственной вакцины от коронавируса для детей

В России растет заболеваемость ковидом среди детей, но уже скоро закончатся испытания вакцины для несовершеннолетних. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об увеличении в Российской Федерации количества детей, заразившихся COVID-19. Об этом он говорил в ходе рабочей поездки в Рязанскую область 6 ноября.

«Видим, что и дети заболевают чаще, более трех тысяч детей находятся под наблюдением медработников [в Рязанской области]. Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей», - цитирует министра здравоохранения ТАСС.

Михаил Мурашко рассказал, что в России уже завершается экспертиза вакцины для несовершеннолетних, разработанной на базе вакцины «Cпутник V».

«Сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна», - сказал Мурашко.

Ранее на kp.ru сообщалось, что на испытания вакцины для несовершеннолетних приглашаются мальчики и девочки 12-17 лет.