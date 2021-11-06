Анна Щербакова выиграла Гран-При Италии по фигурному катанию

Анна Щербакова и Майя Хромых на Гран-При Италии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турине завершился второй день соревнований на Гран-При Италии по фигурному катанию 2021 для женщин. За российскую команду тут бились Софья Самодурова, Майя Хромых и Анна Щербакова. Но в первый день спортсменки оказались в роли догоняющих - сенсационно для всех победу одержала бельгийка Луна Хендрикс.

Однако же по итогам двух дней соревнований победу одержала россиянка Анна Щербакова, сообщает "КП-Спорт". Анна Щербакова одержала победу на Гран-При Италии, установив новый личный рекорд - 165,05 балла. Занявшая второе место Майя Хромых не удержалась после двух чистых четверных тулупов. И она допустила ошибку при выполнении тройного риттбергера. И как итог - только серебро, хотя в первом прокате она была выше чемпионки мира.

По сумме двух выступлений Щербакова набрала 236,68 балла. У Майи Хромых - 226,35. А "бронза" ушла к Луне Хендрикс из сборной Бельгии - 219,05 балла. Она смогла неожиданно для всех опередить сильных японок - Маи Михару и Сатоко Мияхару, которые расположились сразу же следом за ней.