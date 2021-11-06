Власти Самарской области решили не продлевать нерабочие дни в регионе

В Самарской области не продлят нерабочие дни Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Самарской области приняли решение не продлевать нерабочие дни с 7 ноября. Об этом сообщила «КП-Самара».

- Режим нерабочих дней не продлен в Самарской области. Решение принято на заседании регионального оперштаба под председательством губернатором Дмитрия Азарова, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Следовательно, с понедельника, 8 ноября, откроются все неработавшие в эти дни предприятия и заведения.

Однако граждане старше 60 лет должны будут соблюдать режим самоизоляции. Принимать решение о том, оставлять ли школьников на «дистанционке», будут власти муниципалитетов.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 41 335 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 6 880. На втором месте по количеству заразившихся находится Санкт-Петербург с показателем 3 138. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 3 085 инфицированными за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1 188 летальных исходов, а полностью выздоровели 29 201 человек.