Мессенджер Telegram анонсировал платную подписку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что вскоре в мессенджере появится платная подписка, которая позволит отключать рекламу.

- Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram, — рассказал Дуров.

Он добавил, что некоторые авторы Telegram-каналов уже заявили о желании отключать рекламу на своих каналов. Руководство мессенджера сейчас думает об этой идее.

Напомним, 5 ноября Telegram начал тестировать рекламные сообщения: если в каком-либо ТГ-канале пролистать все публикации до конца, появляется уведомление о новой опции с меткой sponsored. Павел Дуров пояснил, что Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах, реклама станет ненавязчивой и затронет только большие каналы, «где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram».