Экс-глава МВД Украины раскрыл план по «возвращению» Крыма

Арсен Аваков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него есть план по «возвращению» Крыма и Донбасса.

- Наши цели — это стратегия восстановления территориальной целостности Украины, а также деоккупация Донбасса и Крыма, — отметил он в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, Киеву необходимо принять "закон о коллаборантах", предусматривающих ответственность за сотрудничество с Россией, а также объявить амнистию для мелких преступников.

Также Киев должен гарантировать жителям этих регионов будущее для детей, работу и пенсию, добавил Аваков.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест после визита президента России Владимира Путина в Крым. В ведомстве заявили, что российский лидер должен был согласовать поездку на полуостров с Киевом. Кроме того, в украинском МИД заявили, что «Россия как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма и прекратить беспрецедентные нарушения прав человека».