Хорватский политолог назвал три фатальных ошибки США в отношениях с Россией

В Хорватии назвали три фатальных ошибки США в отношениях с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хорватский политолог Зоран Метер в статье для издания Geopolitika.news назвал три фатальных ошибки Соединенных Штатов Америки в отношениях с Россией.

- Американские элиты упорно верят своим иллюзиям относительно России, живя в какой-то параллельной реальности, — отметил автор.

Первой ошибкой он назвал заблуждение Вашингтона, что Россия «вернется» под крыло США. По словам Метера, после распада СССР американские власти постоянно кормили пустыми обещаниями Москву, что и подтолкнуло РФ к «геополитическому возрождению».

Второй ошибкой политолог считает мнение США, что Россия является единственным препятствием для установления тотального доминирования в мире. Метер выразил мнение, что с Китаем «было бы намного проще окончательно свести счеты».

Позиция о территориальной принадлежности Курил является третьей ошибкой США, отметил политолог. Он напомнил, что после слов японского премьера Фумио Кисиды о том, что Курилы являются суверенной территорией Японии, Россия и Китай начали учения в Японском море.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что мир вступил в эру крайней нестабильности, и теперь международные отношения определяются тремя мировыми центрами силы – Соединенными Штатами, Россией и Китаем. По мнению Милли, сегодня мировая нестабильность более опасна, чем в последние 40-70 лет. В этой связи особенное значение приобретает поддержание мира между США, Россией и Китаем, отметил генерал.