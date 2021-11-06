Кудрин сообщил, что мировая экономика потеряла от 4 до 10 трлн долларов из-за пандемии

В Счетной палате сообщили, что мировая экономика потеряла от 4 до 10 трлн долларов из-за пандемии Фото: REUTERS

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что мировая экономика потеряла от четырех до десяти триллионов долларов из-за пандемии коронавирусной инфекции.

- Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях — выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными, — отметил он.

В марте 2021 года первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото заявил, что мировая экономика на фоне вызванного пандемией коронавируса кризиса восстанавливается быстрее, чем ожидали аналитики, однако остаются и многочисленные проблемы. Так, в большинстве стран ВВП остается намного ниже докризисных показателей. Он отметил, что ранее эксперты Фонда прогнозировали рост мировой экономики в этом году на уровне 5,5%, но уже видно «перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США», а также возможности «более масштабной вакцинации».