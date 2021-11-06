Депутат Госдумы заявил, что для присоединения Донбасса к РФ нужно признать незаконным акт 1922 года

Депутат Государственной думы заявил, что для присоединения Донбасса к РФ нужно признать незаконным акт 1922 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что для присоединения Донбасса к России необходимо признать незаконным акт Совета народных комиссаров от 1922 года, по которому территория вошла в состав Украинской ССР.

- Нашим юристам международного права нужно подавать иски в различные международные инстанции, там, где борются за права человека, за то, что незаконно рассоединили земли, — цитирует парламентария URA.Ru.

Ранее бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него есть план по «возвращению» Крыма и Донбасса. По его мнению, Киеву необходимо принять "закон о коллаборантах", предусматривающих ответственность за сотрудничество с Россией, а также объявить амнистию для мелких преступников. Также Киев должен гарантировать жителям этих регионов будущее для детей, работу и пенсию, добавил Аваков.