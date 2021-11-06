Умер Силуян Килин, старейший архиерей Русской старообрядческой церкви

Силуян Килин Фото: sibstarover.ru

В возрасте 82 лет умер старейший архиерей Русской православной старообрядческой церкви Силуян Килин. Об этом говорится на сайте РПСЦ.

- Вечером 5 ноября отошел ко Господу старейший архиерей Русской православной старообрядческой церкви преосвященный епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян (Килин), — гласит текст сообщения.

Силуян Килин родился 17 мая 1939 в Алтайском крае. При его активной поддержке открылось большинство действующих в настоящее время приходов Сибири и Дальнего Востока, а также было завершено строительство кафедрального собора в Новосибирске в 1999 году.

В 2020 году умер известный архиерей Русской православной церкви митрополит Евлогий (Юрий Васильевич Смирнов), который почти три десятка лет возглавлял Владимирскую епархию, а в последнее время находился на покое. Он родился 13 января 1937 года в Кемерово, был одним из десяти детей в семье рабочих. В 1959 году закончил Московскую духовную семинарию и вскоре был принят в число братии Троице-Сергиевой лавры. После службы в армии пострижен в монашество с наречением имени Евлогий.