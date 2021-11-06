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Общество6 ноября 2021 22:10

Мясников сообщил, что бесконтрольный прием обезболивающих ведет к язве желудка

Такие препараты имеют широкий спектр вредных воздействий, указал врач
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Александр Мясников

Александр Мясников

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил об ошибке людей при приеме обезболивающих.

В эфире телеканала «Россия 1» специалист отметил, что зачастую такие препараты принимаются бесконтрольно, а люди не задумываются о последствиях.

- А дальше начинаются проблемы, потому что спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата, — сказал эксперт.

К примеру, бесконтрольный прием обезболивающих может вызвать язву желудка, а это приводит к кровотечению.

Ранее Александр Мясников заявил, что появление привкуса горького, кислого или металлического во рту может быть симптомом защемленного нерва, а в редких случаях – опухоли мозга. Специалист уточнил, что совсем не обязательно необычный привкус говорит о проблемах со здоровьем. В частности, его могут вызывать прием лекарств, в частности некоторых антибиотиков и препаратах от давления.