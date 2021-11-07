Кадыров призвал остановить необоснованные нападки на кавказцев в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал остановить необоснованные нападки на жителей Кавказа в интернете. Таким образом он прокомментировал громкие инциденты с применением насилия, при освещении которых СМИ и блогеры называли подозреваемых в преступлениях выходцами с Северного Кавказа.

В своем Telegram-канале Кадыров обратился к Администрации президента, Госдуме, правозащитникам и "всем, кому не наплевать на будущее страны".

"Эту тенденцию нужно остановить и не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян. В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова", - заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что жители Северного Кавказа, среди которых чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие народы в России являются не приезжими, а такими же гражданами страны.

"Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда! Это наша Родина, и на защиту Родины, кстати, кавказцы всегда становились стеной", - подчеркнул Кадыров.

Как ранее писал сайт kp.ru, 4 ноября в Новой Москве несколько человек напали на двух мужчин, один из которых шел с ребенком на руках. По данным ГУ МВД, нападавшие оказались уроженцами одной из стран Закавказья, трое из них уже получили российское гражданство. Они работали в России разнорабочими.