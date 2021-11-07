Сотни противников ковид-сертификатов вступили в стычки с полицией на севере Италии

На акцию протеста вышли около 8 тысяч человек Фото: REUTERS

В городе Триесте на севере Италии произошли столкновения между полицией и протестующими против ковид-сертификатов. На манифестацию в городе в субботу, 6 ноября, вышли около 8 тысяч человек.

Как сообщает телеканал Rainews24, манифестация проходила достаточно мирно, пока несколько сотен человек не попытались преодолеть полицейские кордоны и пройти на главную площадь города. Силовики применили против нарушителей дубинки и оттеснили их назад. В результате 10 человек были задержаны, как минимум 1 пострадал.

Манифестации против ковид-сертификатов прошли также в других городах Италии. В частности, протестующие вышли на улицы в Турине, Падуе и Неаполе.

Как ранее писал сайт kp.ru, привитые российской вакциной "Спутник V" при наличии достаточного количества нейтрализиующих антител к COVID-19 могут сделать дополнительную прививку дозой мРНК-вакцины и получить COVID-сертификат, действительный в Австрии.