В ЛНР обвинили нового министра обороны Украины во вранье спустя сутки после назначения

Новый министр обороны Украины Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нового министра обороны Украины Алексея Резникова обвинили во лжи. Как заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник, политик в первый же день после назначения министром сказал, что Киев не нарушал минские договоренности, используя беспилотники в зоне конфликта.

"Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире после назначения на должность министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала минские соглашения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам Мирошникова, новый министр обороны Украины умышленно забыл сказать, что с 2020 года запрещено использование любых видов летательных аппаратов сторонами конфликта в Донбассе. В связи с этим представитель ЛНР назвал его "адвокатом мафии", который "пытается обелять преступников".

Как ранее писал сайт kp.ru, кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны предложил президент Украины Владимир Зеленский. Предыдущий министр Андрей Таран ушел в отставку после нескольких скандальных происшествий, в том числе и применения ударного дрона "Байрактар" против армии ДНР.