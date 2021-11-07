Suddeutsche Zeitung: США обратились к ЕС из-за российских войск у украинской границы

США опасаются "высокого потенциала эскалации" Фото: REUTERS

США беспокоит то, что Россия якобы наращивает силу войск на границе с Украиной. Из-за этого Штаты обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств Евросоюза, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

Как сообщают журналисты, США опасаются "высокого потенциала эскалации" из-за того, что российские военные якобы находятся слишком близко к территории Украины. Информацией о их передвижении американская сторона поделилась с европейскими союзниками.

По данным СМИ, США обратились в Европейскую службу внешних связей, в министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Обращение Вашингтона, по данным журналистов, связано с "крайне агрессивной риторикой" России.

Как ранее писал сайт kp.ru, Американское издание Politico сообщило о том, что Россия якобы перебросила танки к границам Украины. В качестве доказательства портал опубликовал спутниковые фотоснимки, сделанные в районе города Ельня (Смоленской области). При этом 1 ноября Министерство обороны Украины опровергло информацию о наращивании российских войск рядом с украинской границей.