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Общество7 ноября 2021 5:41

Врачи назвали ложное обморожение пальцев новым симптомом коронавируса

Также болезнь может проявиться в виде высыпаний
Наталья СМИРНОВА
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Врачи советуют при заболевании коронавирусом следить за цветом кожных покровов

Врачи советуют при заболевании коронавирусом следить за цветом кожных покровов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Симптом "ковидных пальцев" входит в перечень распространенных кожных проявлений у заразившихся коронавирусом. Как рассказали опрошенные "Известиями" врачи, встречается он и в России.

Патология описывается как нарушение кожных покровов, похожее на обморожение или травму. Как говорит заместитель главного врача КДЦ МЕДСИ Мария Петина, симптом возникает из-за того, что антивирусный белок интерферон первого типа и антитело ошибочно атакуют не только вирус, но и клетки кожи. В результате на теле появляются кожные проявления болезни.

Врач дерматолог, трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима также говорит, что один из признаков заражения коронавирусом - высыпания на коже. Они могут появиться в совершенно разных местах. Также на болезнь может указывать изменение цвета кожных покровов ног - они становятся синюшными, ближе к мраморному цвету.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный врач инфекционной больницы Анастасия Повторейко назвала новый симптом коронавирусной инфекции. По ее словам, им стала рефрактерная лихорадка.