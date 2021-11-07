Врачи назвали ложное обморожение пальцев новым симптомом коронавируса

Врачи советуют при заболевании коронавирусом следить за цветом кожных покровов Фото: Иван МАКЕЕВ

Симптом "ковидных пальцев" входит в перечень распространенных кожных проявлений у заразившихся коронавирусом. Как рассказали опрошенные "Известиями" врачи, встречается он и в России.

Патология описывается как нарушение кожных покровов, похожее на обморожение или травму. Как говорит заместитель главного врача КДЦ МЕДСИ Мария Петина, симптом возникает из-за того, что антивирусный белок интерферон первого типа и антитело ошибочно атакуют не только вирус, но и клетки кожи. В результате на теле появляются кожные проявления болезни.

Врач дерматолог, трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима также говорит, что один из признаков заражения коронавирусом - высыпания на коже. Они могут появиться в совершенно разных местах. Также на болезнь может указывать изменение цвета кожных покровов ног - они становятся синюшными, ближе к мраморному цвету.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный врач инфекционной больницы Анастасия Повторейко назвала новый симптом коронавирусной инфекции. По ее словам, им стала рефрактерная лихорадка.