В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты на COVID-19 сроком болезни

В некоторых случаях тест на коронавирус может показать отрицательный результат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала о случаях, когда тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат. По ее словам, это возможно в некоторые дни болезни.

Как отметила Пшеничная, на четвертый-пятый день после заболевания COVID-19 у пациента могут сохраняться все симптомы болезни. Однако сам коронавирус при этом обнаружить не всегда получится.

"После четвертого—пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат", - рассказала Пшеничная РИА Новости.

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