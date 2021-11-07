Что произошло в ночь на 7 ноября

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми Фото: REUTERS

Мы собрали самые главные новости к утру 6 ноября 2021 года. Госдепартамент США осудил попытку покушения на жизнь премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи. В Белом доме назвали случившееся "очевидным террористическим актом", и предложил свою помощь в расследовании. Напомним, ранее ночью преступники заминировали беспилотник и намеревались атаковать резиденцию политика в "зеленой зоне". Мустафа аль-Казыми, однако, не пострадал и вышел на связь после совершенного на него покушения. Сейчас он находится в безопасном месте.

Оппозиция Грузии выдвинула властям страны ультиматум, потребовав госпитализировать экс-президента республики Михаила Саакашвили. Как заявил глава партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, если Саакашвили не будет доставлен в гражданский госпиталь, оппозиция соберет масштабный митинг.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал остановить необоснованные нападки на жителей Кавказа в интернете. Таким образом он прокомментировал громкие инциденты с применением насилия, при освещении которых СМИ и блогеры называли подозреваемых в преступлениях выходцами с Северного Кавказа.

Женская сборная России по теннису стала победителем турнира Билли Джин Кинг. В финале россиянки играли против сборной Швейцарии и одержали победу со счетом 2-0.

Американский предприниматель Илон Маск устроил опрос среди своих подписчиков в Twitter. Миллиардер решил узнать их мнение о том, следует ли ему продать 10% своих акций основанной им компании Tesla.

Власти Кубы разрешили въезд в страну иностранным туристам без прохождения карантина. Новые правила начнут действовать с 7 ноября 2021 года.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала принудительное взыскание с мессенджера Telegram штрафов на общую сумму в 5 миллионов рублей. Компания получила их за отказ удалить запрещенную информацию по решению суда.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый раскритиковал президента Владимира Зеленского за то, что в стране были отремонтированы дороги. Экс-дипломат пожаловался как на качество покрытия, так и на то, что по этим дорогам в Киев будет проще приехать "русским танкам".

США беспокоит то, что Россия якобы наращивает силу войск на границе с Украиной. Из-за этого Штаты обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств Евросоюза, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

Власти Татарстана решили ввести запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода. Ввести новые ограничительные меры местные власти намерены уже через две недели.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2". По его мнению, этот шаг мог бы решить вопрос с ценами на газ в Европе и обезопасить республику перед наступлением зимы.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала о случаях, когда тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат. По ее словам, это возможно в некоторые дни болезни.