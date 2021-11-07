Товарооборот России и Китая в 2021 году вырос почти на треть

Товарооборот России и Китая растет Фото: REUTERS

Товарооборот между Россией и Китаем за 10 месяца текущего года увеличился на 30,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило в воскресенье, 7 ноября, Главное таможенное управление КНР.

Как передает китайское ведомство, оборот товаров между двумя странами в январе-октябре 2021 года был осуществлен на сумму 115,66 млрд долларов. В то время как по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем сократился на 2,9 процента и за весь год составил 107,76 млрд долларов.

Согласно опубликованным данных, китайский экспорт в Россию за январь-октябрь 2021 года вырос на 30,6 процента, до 52,9 млрд долларов, а российский экспорт в Китай увеличился на 31,2 процента, до 62,76 млрд долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в МИД КНР оценили отношения России и Китая "выше союзнических". Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь отметил, что у стран общие цели.