Специалист в кибербезопасности назвал главные признаки слежки через веб-камеру

Горящий индикатор работы веб-камеры - один из главных признаков слежки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слежку за собой через веб-камеру собственного ноутбука или смартфона можно вычислить по нескольким признакам, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

По его словам, главными признаками слежки является постоянно горящий индикатор работы веб-камеры и частые сообщения о том, что та или иная программа пытается получить доступ к камере и микрофону.

Также слежку можно заподозрить, если использующие веб-камеру приложения, например, Skype или Zoom, неожиданно теряют к ней доступ. В случае с мобильным устройством также следует насторожиться, если резко вырос объем передачи данных.

Чаще всего для взлома используют шпионские приложения, которые пользователи устанавливают под видом безобидных программ.

"Поэтому нужно внимательно следить за тем, что и откуда вы устанавливаете, избегать неподписанных программ, скачанных с непонятных сайтов и неофициальных магазинов, а также использовать антивирус", - подчеркнул эксперт.

В качестве мер защиты он также назвал регулярное обновление операционной системы и внимательное прочтение всплывающих уведомлений. Например, следует насторожиться, если приложение, не работающее с камерой, просит вам предоставить к ней доступ.