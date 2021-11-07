Опрос: каждый двадцатый украинец готов участвовать в вооруженном бунте

Больше половины респондентов считают, что их права не соблюдаются Фото: REUTERS

Больше половины населения Украины считают, что их права и свободы нарушаются, следует из результатов опроса, проведенного Украинским институтом будущего.

В то же самое время подавляющее большинство из них призналось, что к активным протестным действиям в защиту своих прав оно приступить пока не готово.

Наиболее радикально настроенных украинцев оказалось меньшинство. Так, каждый двадцатый респондент ответил, что готов отстаивать свои права с оружием в руках.

Как ранее писал сайт kp.ru, большинство жителей Украины считает, что республика развивается неправильно. Как отмечается в исследовании, в сентябре 2021 доля скептически настроенных украинцев составляла 63%.

Напомним, публикация украинского портала об участии Незалежной в аукционах на закупку электроэнергии у России и Белоруссии вызвала шквал критических комментариев в социальной сети Facebook. Пользователи соцсети признались, что им стыдно, что страна не может обеспечить население даже собственной электроэнергией.