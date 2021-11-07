Вулкан Карымский на Камчатке дважды выбросил столб пепла на 4-5 километров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Вулкан Карымский, расположенный в Елизовском районе Камчатки, выбросил четырех- и пятикилометровые столбы пепла в течение часа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Первый перловый шлейф распространился на 110 километров на север, второй – на 90 километров на северо-запад в сторону Мильковского района.

"Согласно проведённому информационному взаимодействию с оперативным дежурным ЕДДС Мильковского района, диспетчерами пожарных подразделений, в настоящий момент выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано, - уточнили в ведомстве. - Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет".

Вулкан Карымский находится в 125 километрах от столицы полуострова - Петропавловска-Камчатского. Исполин проявляет постоянную активность.

Карымскому присвоен предпоследний код авиационной опасности - оранжевый. Это означает, что исполин в любое время может выбросить столб пепла до десяти-пятнадцати километров над уровнем моря. Такая деятельность вулкана опасна для международных и местных авиалиний.