Сауль Альварес победил нокаутом Калеба Планта в бою за титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе

Сауль Альварес стал шестым в истории бокса неоспоримым чемпионом Фото: REUTERS

Чемпион в суперсреднем весе по версиям WBC, WBA и WBO Сауль Альварес одержал победу над чемпионом по версии IBF Калебом Плантом, сообщает "КП-Спорт".

Бой проходил в Лас-Вегасе в ночь на 7 ноября 2021 года. На кону стоял титул первого в истории абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.

Развязка наступила в 11 раунде, когда мексиканец нанес американцу мощный боковой удар. Подняться на ноги в отведенное для этого время Плант сумел, но оппонент не дал ему шансов дотерпеть до конца раунда. Как итог, победа нокаутом и четыре чемпионских пояса в руках одного боксера.

Таким образом, Сауль Альварес стал первым абсолютным чемпионом в суперсреднем весе и шестым в истории бокса неоспоримым чемпионом. Теперь уже официально мексиканец официально внес свое имя в список легенд бокса.