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Спорт7 ноября 2021 10:10

Камару Усман победил Колби Ковингтона в бою за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе

Действующий чемпион защитил свое звание
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Камару Усман (справа) победил Колби Ковингтона по очкам

Камару Усман (справа) победил Колби Ковингтона по очкам

Фото: REUTERS

Американский боец Камару Усман в очередной раз подтвердил звание чемпиона UFC в полусреднем весе, одержав победу по очкам над другим американцем – Колби Ковингтоном, сообщает "КП-Спорт".

Бой состоялся в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в ночь на воскресенье, 7 ноября.

Поединок продлился все пять раундов, поэтому победителя определили решением судей. Оно было единогласным: 48-47, 48-47, 49-46 – все в пользу Усмана.

Таким образом Усман сохранил чемпионский пояс, добытый в бою с Ковингтоном 14 декабря 2019 года. Взять реванш и вернуть чемпионство Колби Ковингтону не удалось.

Как ранее писал сайт kp.ru, той же ночью чемпион в суперсреднем весе по версиям WBC, WBA и WBO Сауль Альварес одержал победу над чемпионом по версии IBF Калебом Плантом.