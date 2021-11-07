Украинский политолог заявил, что олигархи готовят замену президенту Зеленскому

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Олигархи готовят замену президенту Владимиру Зеленскому на фоне провальных решений руководства страны, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью изданию "Украина.ру".

По его оценке, именно с этим фактом связана публикация антирейтинга политиков, в котором Зеленский стал лидером, сумев опередить даже своего предшественника – Петра Порошенко. Золотарев считает, что опрос умышленно организовали именно для дискредитации Зеленского и аргумента для выдвижения иного кандидата на пост главы государства.

Политолог утверждает, что олигархи уже выбрали альтернативу Зеленскому в лице бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"В качестве альтернативы пытаются сейчас двигать Дмитрия Разумкова. Но Разумкову надо сначала еще сформировать депутатскую группу, - утверждает Золотарев. - Я думаю, тут олигархический кооператив ему поможет, там обозначились уже отцы-содержатели этого проекта".

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, сместив бывшего главу государства Петра Порошенко. Об этом гласят итоги опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.

При этом чуть более 40% опрошенных заявили, что нынешняя власть никак не отличается от предыдущей. Более 36% респондентов считают, что нынешняя власть хуже предыдущей, более 20% — лучше.