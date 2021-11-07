Россияне рассказали о бесполезных покупках в «черную пятницу»: ящерица, платье для кошки и говорящий тостер

Россияне рассказали, какие нелепые вещи они покупали во время распродаж. Фото: Мария ЛЕНЦ

Более половины россиян (64 процента) хотя бы раз делали покупки на распродажах в «черную пятницу». Те, кто ничего не покупает в «черные пятницы», делятся на три группы. У одних нет времени на поиск интересных предложений, другие не верят, что так можно ощутимо сэкономить, третьи и вовсе не слышали о подобных акциях.

Представители второй группы в чем-то правы – нередко выясняется, что вещи на распродаже стоили столько же, сколько и в обычные дни. К тому же, каждый третий россиянин, сделавший импульсивные покупки во время «черны пятниц», потом приходит к выводу, что прекрасно мог обойтись без этих вещей.

Данные опроса о «черных пятницах», проведенного Райффайзенбаком, публикует ТАСС. Банк опросил более 3000 совершеннолетних россиян из Москвы и регионов. Оказалось, что каждый пятый из опрошенных тратит на распродажах в «черную пятницу» 10-20 тысяч рублей, еще 29 процентов – 5-10 тысяч. 13 процентов готовы выложить на распродажах до 50 тысяч рублей.

Самые популярные товары, которые россияне ищут во время «черных пятниц» - одежда, обувь, бытовая техника, товары для дома. Далее в порядке убывания интереса идут товары для детей и косметика, товары для животных, книги, цифровой контент, подписки, товары для хобби и творчества.

Рассказали россияне и о самых смешных и нелепых вещах, которые они ухватили со скидкой во время распродаж. В списке вставная челюсть, платье для кошки, костюм клоуна, говорящий тостер, шуба на два размера меньше нужного, брелок в виде стручка гороха и пуховик с растрепанным воротником, разнообразные секс-игрушки.

А вот здесь на kp.ru можно узнать, когда начнется «черная пятница»-2021 в России и сколько она продлится.