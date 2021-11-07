"Галатасарай" потребовал переигровки матча с "Локомотивом" в Лиге Европы

Спорный эпизод случился во время потасовки игроков Фото: REUTERS

Футбольный клуб "Галатасарай" обратился в УЕФА с заявлением о присуждении победы или назначении переигровки матча с московским "Локомотивом" в Лиге Европы, который состоялся в четверг, 4 ноября. Об этом сообщает "КП-Спорт".

Поводом для этого послужил эпизод на 91-й минуте игры, когда судья Сандро Шерер показал игроку российской команды Дмитрию Живоглядову желтую карточку за фол в центре поля, а после отвлекся на заварушку с участием других российских и турецких футболистов.

В результате "горчишники" получили футболисты Баринов и Диань. После этого Живоглядов мимикой показал, что недоволен решением арбитра и тут же увидел перед собой желтую карточку.

В Турции уверены, что это вторая желтая, после которой арбитр должен показать красную и удалить игрока с поля. В протоколе же матча у Живоглядова значится только одна желтая карточка.

Отметим, что за оставшиеся несколько минут до конца матча после спорного эпизода счет не изменился – ничья 1:1. В группе лидирует "Галатасарай" с 8 очками. У "Локомотива" пока только 2 очка и последнее место.