В России 7 ноября 2021 выявлено 39 165 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили коронавирус у 39 165 человек Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России выявлено 39 165 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 7 ноября 2021 года.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 4975 человек. На втором месте по количеству новых заболеваний Московская область, в которой инфицировались 3297 жителей, на третьем Санкт-Петербург – там суточный прирост составил 2551 пациент. Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 8 795 095 человек.

В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции были выписаны 26 806 человек, число выздоровевших от коронавируса выросло до 7 561 978. Количество смертей за сутки составило 1179, а с начала пандемии умерли 246 814 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, на территории России зафиксировано до 10 сублиний «дельта»-штамма COVID-19. Об этом заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.