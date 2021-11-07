WP: Игоря Данченко снабжал ложными сведениями близкий к Демократической партии Чарльз Долан

Игоря Данченко, задержанного в США, снабжал ложной информацией о связях Трампа с Россией близкий к демократам Чарльз Долан. Фото: Facebook Игоря Данченко.

Задержанного в США российского аналитика Игоря Данченко снабжал ложными сведениями о предполагаемых связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией специалист по связям с общественностью Чарльз Долан. Это подтвердил The Washington Post адвокат Долана Ральф Мартин.

О Чарльзе Долане известно, что он близок к Демократической партии, работал в предвыборных штабах Билла Клинтона и Хиллари Клинтон. В материалах дела Данченко говорится о частых контактах Долана «с представителями руководства Российской Федерации высокого ранга», хотя имя Долана в обвинительном заключении не фигурирует. О нем упоминается как о «специалисте по связям с общественностью номер один», пишет издание.

Напомним, российский аналитик Игорь Данченко задержан в Соединенных Штатах в рамках расследования дела о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией.