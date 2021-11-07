Глава "Уральских авиалиний" назвал севший в кукурузном поле лайнер никому не нужным

Своей участи самолет дожидается на специализированной площадке в аэропорту Жуковский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажирский самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321, приземлившийся летом 2019 года в кукурузном поле, пойдет на утилизацию после того, как следователи дадут на это разрешение. Об этом рассказал РБК гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

"Он никому не нужен, - цитирует издание слова главы авиакомпании. - Его необходимо утилизировать <...>, когда будет окончательно подписан отчет о расследовании [аварии], и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию".

Своей участи самолет дожидается на специализированной площадке в аэропорту Жуковский.

Скуратов уточнил, что во время осмотра воздушного судна в двигателе "нашли значительное количество птичек". Все это запечатлели на камеру.

Напомним, 15 августа 2019 года летчики Дамир Юсупов и Георгий Мурзин совершили экстренную посадку самолета "Уральских авиалиний" прямо в кукурузном поле в Подмосковье - в двигатель во время взлета попали птицы. Самолет выполнял рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. На борту находились 233 пассажира и семь членов экипажа.

Как ранее писал сайт kp.ru, история о "чуде на кукурузном поле" все-таки получит экранизацию. Режиссером станет Сарик Андреасян, который, например, поставил супергеройский фильм "Защитники" - российский ответ зарубежным "Мстителям". Об этом он уже поспешил сообщить на своей странице в Instagram, где даже опубликовал совместную фотографию с пилотом Дамиром Юсуповым.