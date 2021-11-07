Володин призвал парламентариев РФ и Белоруссии разработать "дорожную карту" интеграции

Вячеслав Володин призвал парламентариев России и Белоруссии разработать "дорожную карту" интеграции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Парламентского собрания Союзного государства, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о ближайших планах совместной работы парламентов России и Белоруссии по законодательному обеспечению интеграционных решений президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Володин напомнил, что 4 ноября на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства утверждены 28 отраслевых союзных программ, обновлённая Военная доктрина и Концепция миграционной политики.

«Это важное событие для народов России и Белоруссии. Утверждённые программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства: создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях – от доступа к госзакупкам до социальной сферы», - сказал Вячеслав Володин.

Председатель Парламентского собрания отметил, что эти решения «носят прорывной харакер» и от них должны выиграть граждане и России, и Белоруссии.

«Теперь, в рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ, парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран», - заявил Володин.

Спикер обратил внимание на то, что ответственность депутатов Союза Беларуси и России в этой ситуации повышается.

«Для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений. От их качества и оперативности принятия зависит, насколько эффективна будет интеграция между нашими странами», - отметил он.

Вячеслав Володин озвучил планы на ближайшее заседание Парламентского Собрания.

«Необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов наших стран. Выработать «дорожную карту» участия депутатов в реализации интеграционных процессов», - объяснил он.

Володин отметил важность использования новых, в том числе онлайн-форматов работы, позволяющих решать все возникающие задачи максимально оперативно даже в условиях пандемии.

Вячеслав Володин упомянул и о резолюции Европарламента, в которой говорилось о введении дополнительных мер против России, если она продолжит поддерживать Минск и выражалось осуждение переговоров Путина и Лукашенко по вопросам интеграции.

«В чем причина таких решений? Очевидно, боятся, что люди будут жить лучше, а страны станут сильнее. Но когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге», - резюмировал Володин.

Ранее Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил о стратегическом значении для развития экономики Белоруссии и России 28 утвержденных интеграционных программ.