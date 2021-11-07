В России у водителей появилась возможность избежать ответственности за ДТП

Нарушение ПДД лишает водителя транспортного средства преимущества в движении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд России поставил точку в многолетнем судебном разбирательстве по делу об аварии, в которой оба участника нарушили ПДД, но виновником признали только одного из них. Об этом сообщает портал Autonews.

Авария произошла ночью 16 сентября 2019 года в Адлеровском районе в Сочи на улице Гастелло. Местный житель на Dewoo Matiz хотел совершить поворот налево, но столкнулся с автомобилем Nissan, владелица которого в нарушение ПДД совершала обгон и двигалась по полосе встречного движения.

Первые инстанции признали виновником именно водителя Dewoo Matiz, так как он не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения. Судьи напомнили, что нельзя совершать маневр, если это может вынудить имеющих по отношению к нему преимущество водителей изменить направление движения или скорость.

Истец и не отрицал, что нарушил правила дорожного движения. Но обращал внимание, что водитель Nissan допустила более серьезное нарушение ПДД, двигаясь по полосе встречного движения на участке, где обгон запрещен.

В результате Верховный суд отменил решение предыдущей инстанции и направил дело на повторное рассмотрение.

"У водителя, который едет с нарушением ПДД, нет преимущественного права движения. К таким нарушениям Верховный суд в том числе отнес три случая: движение по обочине; движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением; выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора", - приводит издание постановление суда.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство юстиции России предложило лишать граждан прав за три грубых нарушения правил дорожного движения за год. Срок наказания составит от одного года до полутора лет.