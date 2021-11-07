«Фобос»: в Центральной России 15 ноября наступит метеорологическая зима

Накануне прихода климатической зимы москвичей и жителей Центральной России ждет испытание гололедицей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В метеорологическом центре «Фобос» рассказали, когда в центральные регионы России придет зима. Время подготовить зимние комплекты одежды у россиян еще есть, но его совсем немного. Наступление климатической зимы синоптики объявили на 15 ноября. Это на пять дней позже, чем положено. Неделя перед этой датой будет полна неприятных погодных сюрпризов.

Первый неустойчивый снежок, ледяной дождь, корка льда на дорогах для автомобилистов, «барическая пила» скачков атмосферного давления для метеочувствительных людей – достанеся всем.

8 ноября понедельник будет пасмурным, дождливым, ветреным. Правда, температура еще будет довольно комфортной – до 8 градусов тепла. А вот во вторник нужно быть очень осторожными и водителям, и пешеходам. В ночь на 9 ноября прольются ливни, а с шести утра и до середины дня они сменятся снежными зарядами. Видимость ухудшится, на дорогах появится снежно-водяная каша. К вечеру все это замерзнет, и образуется сильная гололедица. Из-за ветра по ощущениям будет казаться, что на дворе не ноябрьский ноль градусов, а декабрьские -5…-7. В среду, когда, собственно, и должна прийти метеорологическая зима, среднесуточная температура будет уже со знаком минус. Но это еще не считается: на следующий день, в четверг 11 ноября днем будет до +3 градусов. С неба будет падать все, что угодно – дождь, снег, дождь со снегом и, возможно, ледяной дождь.

В пятницу и субботу, пройдут небольшие осадки, в основном это будет дождь. Ночами температура будет -1…+4°, днем 0…+5°. В воскресенье столбик термометра стремительно начнет сползать вниз, начнутся влажные снегопады. В понедельник, 15 ноября, пойдет уже настоящий снег, в Москве он покроет землю слоем в 2-3 см, а в Подмосковье кое-где и до 8 см. Вот тогда и можно будет поприветствовать метеорологическую зиму.

О том, какой будет зима 2021-2022 в Москве, читайте здесь.